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Костанай. 15 июля. Kazakhstan Today - Мальчика, на которого упали футбольные ворота, похоронят в Азербайджане, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Костанайские новости", акимат Костаная берет на себя транспортировку тела Намика Ширинова для похорон на родине, в Азербайджане.

Вчера утром в реанимации областной детской больницы скончался 16-летний Намик Ширинов . Аким города посетил родителей Намика и выразил глубокие соболезнования.

В управлении полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 371 УК РК (Халатность). Продолжается досудебное расследование.

Вместе с тем, по информации издания, в Костанае с 2003 по 2018 годы установлено 86 спортивных площадок с искусственным покрытием, на сегодняшний день все они проинспектированы. Площадка по адресу Герцена, 42/1 была установлена в 2010 году. Подробнее данный вопрос будет рассмотрен на завтрашнем аппаратном совещании, где будут даны конкретные поручения.

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