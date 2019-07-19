Еще два участка проспекта Абылай хана закроют на ночь в Алматы

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за ремонта дорог на ночь перекроют еще два участка проспекта Абылай хана, передает Kazakhstan Today.

С 22.00 до 06.00 в ночь с 18 на 19 июля будет перекрыт участок проспекта от улицы Богенбай батыра до проспекта Жибек жолы. В ночь с 19 на 20 июля перекроют участок от проспекта Жибек жолы до улицы Макатаева, сообщили в компании "Алматы жолдары".

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