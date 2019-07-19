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В Акмолинской области почтили память известного общественного деятеля Мактая Сагдиева

18.07.2019, 19:54 5455
Кокшетау. 18 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области сегодня прошло собрание общественности, посвященное 90-летию известного государственного и общественного деятеля Мактая Сагдиева, передает Kazakhstan Today.
 

В советские годы Мактай Сагдиев работал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем был председателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, мажилиса парламента", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

 
Отмечается, что Сагдиев сделал очень много для развития и становления Казахстана. "Везде, где он работал, а это аулы Северного Казахстана, Тургайской и Костанайской областей и, конечно, Кокшетауская земля, с теплотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриота своей Родины", - говорится в сообщении. 
 
Почтить память знаменитого земляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники, соратники, Акмолинская общественность и государственные деятели.
 

В нашем регионе осталось многое, что связанно с памятью о Мактае Рамазановиче. Это торговые центры, красивые архитектурные композиции и высотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки Шокана Уалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аул Койсалган - родина Малика Габдуллина. 

 
Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым местом отдыха горожан, памятник скакуну Кулагеру – верному другу акына Акана серэ", - сказала заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, открывая собрание общественности. 
 
Встреча продолжилась воспоминаниями его коллег и соратников, друзей и родных. В завершении мероприятия всем участникам на память о Сагдиеве вручили книгу "Мактай Сагдиев онегелі омір", где собраны его труды, уникальный фотоархив, воспоминания коллег и соратников.
 

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный уважения, почтения и всенародной любви - таким навсегда останется в памяти народа Мактай Сагдиев", - заключили в управлении.

 
В прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улиц Кокшетау.
 

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