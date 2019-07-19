В Акмолинской области почтили память известного общественного деятеля Мактая Сагдиева

Кокшетау. 18 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области сегодня прошло собрание общественности, посвященное 90-летию известного государственного и общественного деятеля Мактая Сагдиева, передает Kazakhstan Today.

В советские годы Мактай Сагдиев работал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем был председателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, мажилиса парламента", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

Отмечается, что Сагдиев сделал очень много для развития и становления Казахстана. "Везде, где он работал, а это аулы Северного Казахстана, Тургайской и Костанайской областей и, конечно, Кокшетауская земля, с теплотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриота своей Родины", - говорится в сообщении.

Почтить память знаменитого земляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники, соратники, Акмолинская общественность и государственные деятели.

В нашем регионе осталось многое, что связанно с памятью о Мактае Рамазановиче. Это торговые центры, красивые архитектурные композиции и высотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки Шокана Уалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аул Койсалган - родина Малика Габдуллина.

Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым местом отдыха горожан, памятник скакуну Кулагеру – верному другу акына Акана серэ", - сказала заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, открывая собрание общественности.

Встреча продолжилась воспоминаниями его коллег и соратников, друзей и родных. В завершении мероприятия всем участникам на память о Сагдиеве вручили книгу "Мактай Сагдиев онегелі омір", где собраны его труды, уникальный фотоархив, воспоминания коллег и соратников.

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный уважения, почтения и всенародной любви - таким навсегда останется в памяти народа Мактай Сагдиев", - заключили в управлении.

В прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улиц Кокшетау.

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