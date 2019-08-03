Предприниматели Жалагашского района Кызылординской области заняты преимущественно в животноводстве, торговле и перевозках

Кызылорда. 1 августа. Kazakhstan Today - Большинство объектов предпринимательства в Жалагашском районе Кызылординской области относятся к сферам животноводства, торговли и перевозок, передает Kazakhstan Today.

По официальной информации, на сегодня в районе зарегистрировано 2340 объектов предпринимательства. Наибольшая часть субъектов предпринимательства работает в сферах животноводства - 643, розничной и оптовой торговли - 412, перевозки пассажиров и грузов - 253.

Успешным примером предпринимательства в районе является гостиница "Жибек". Индивидуальный предприниматель Женис Козыбайулы начал свою деятельность в марте 2019 года. В 2015 году он получил субсидию на сумму 3 млн тенге по программе "Дорожная карта бизнеса 2020", спустя три года - еще 6 млн тенге. Общая сумма строительства составила 30 млн тенге.

В гостинице девять номеров: два люкса и семь стандартных. Здесь работают три человека. На днях здесь поселились гости из Греции, которые заняты в строительстве солнечной электростанции

Также в районе функционирует детский сад "Байт", рассчитанный на 50 детей в возрасте от одного года до шести лет. Индивидуальный предприниматель Нургул Габиденкызы прошла месячный курс по программе "Бизнес бастау". После обучения она получила кредит по программе "Микробизнес Кызылорда" на сумму 3 млн тенге.

В детсаду работают две группы, в которых за детьми присматривают 12 сотрудников. На заднем дворе имеется свой небольшой огород, где растут овощи и фрукты, сообщила Региональная служба коммуникаций Кызылординской области.

В регионе продолжается активное развитие предпринимательства. За первое полугодие текущего года в Жалагашском районе через Региональный инвестиционный центр (РИЦ) поддержку получили 30 бизнес-проектов, в том числе химчистка ковров "Аладдин" и цех по изготовлению металлических изделий и предметов бытового назначения.

Химчистка расположена на 30 сотках земли районной индустриальной зоны Жалагашского района. Предприниматель получил кредит через РИЦ в размере 4 млн тенге. М. Коптилеуов начал свою работу в прошлом году. По его словам, спрос на чистку ковров высок. Здесь сегодня работают три человека.

По соседству расположился цех по изготовлению металлических изделий и предметов бытового назначения. Одним из направлений деятельности ТОО "Сержан Газ Строй" являются токарные работы на заказ. Токарно-фрезерная обработка - основной и самый распространенный способ механической обработки металла.

В этом случае предприниматель также получил кредит через РИЦ в размере 10 млн тенге, и при этом выиграл грант в 1,5 млн тенге через "Дорожную карту бизнеса - 2020". В будущем Меиржан Амиров планирует расширить деятельность цеха.

Отметим, что в Жалагашском районе проживают 35,3 тыс. человек.

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