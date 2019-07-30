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Кызылорда. 29 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области началось строительство солнечной электростанции, передает Kazakhstan Today.

В церемонии запуска строительства солнечной электростанции ТОО "Nomad Solar" 27 июля принял участие аким области Куанышбек Искаков, прибывший в Жалагашский район с рабочей поездкой. В строительстве станции задействовано 60 человек, после сдачи в эксплуатацию здесь будет открыто 18 постоянных рабочих мест.

В ходе поездки по району аким области ознакомился с работой социальных и промышленных объектов и встретился с жителями населенных пунктов. В частности, он посетил цех по пошиву спецодежды ТОО "Оркен Алем", который был открыт в 2017 году в аграрно-индустриальной зоне "Серпін" неподалеку от районного центра. На предприятии трудоустроены 24 человека.

В аульном округе Бухарбай батыр аким посетил посевные площади бригады №5 ТОО "Байтабын", занимающейся выращиванием риса. По итогам 2018 года в хозяйстве собрали урожай в 68 центнеров с гектара. Всего в товариществе трудоустроены 110 человек.

Далее глава региона ознакомился с реконструкцией моста Южный коллектор вдоль трассы Самара - Шымкент - Мадениет - Макпалколь - Жанаталап - Аккыр.

В аульном округе Аккыр Искаков ознакомился с работами по благоустройству населенного пункта, где был проведен водопровод и идет реконструкция электросети.

В аульном округе Макпалколь аким области осмотрел яблоневый сад на территории 6 гектаров. Сад был разбит в 2018 году, на его территории работает четыре человека.

В аульном округе Мадениет глава региона посетил сданные в эксплуатацию в 2018 году спорткомплекс, детсад и Дом культуры.

Посетив аульный округ Тан, Искаков ознакомился с работой спорткомплекса на 100 мест, построенного в рамках государственно-частного партнерства ТОО "Тан ЛТД". В спорткомплексе действуют секции дзюдо и тхэквондо, работают 11 человек.

Аким также посетил рисоперерабатывающий цех ТОО "Тан ЛТД", в котором перерабатывают 100 тонн рисовой шалы в сутки. С прошлого года в аульном округе работает цех по производству 1000 упаковок консервов в сутки ТОО "Агролидер Тан".

По данным пресс-службы акима региона, в аульном округе Енбек аким области ознакомился с работой социальных и бизнес-объектов, построенных владельцем ТОО "Енбек Жер" Шакизатханом Искаковым: тойханы на 200 мест, мини-маркета, спорткомплекса на 50 мест, парикмахерской и мечети.

В аульном округе Аккум глава региона посетил откормочный комплекс ТОО "Бакдаулет-57", построенный в 2018 году. На объекте трудоустроены 18 человек.

Отметим, что в Жалагашском районе проживают 35,3 тыс. человек и работают 2340 субъектов малого и среднего бизнеса. Общая площадь посевов составляет 36,7 тыс. гектаров. Объем производства промышленной продукции составляет 3,4 млрд тенге.

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