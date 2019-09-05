Начальник Костанайского отделения грузоперевозок попался на взятке

Костанай. 4 сентября. Kazakhstan Today - Начальник Костанайского отделения грузовых перевозок осужден за взятку в значительном размере, передает Kazakhstan Today.
Проведенное антикоррупционной службой Костанайской области досудебное расследование в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного ДЕПО филиала АО "НК КТЖ - Грузовые перевозки" Б. Калмаханбетова установило его вину в получении взятки в размере 300 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
В ведомстве уточнили, что Калмаханбетов через посредника получил взятку за трудоустройство. 2 сентября суд №2 Костаная назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 9 млн тенге. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, должности судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах.
Ранее сообщалось, что замакима района и директора школы в Актюбинской области подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям МОН, а руководитель госучреждения в Кызылорде получил взятку от подчиненного за трудоустройство его знакомого. Кроме того, в получении взятки подозревают главу районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области.
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