Начальник Костанайского отделения грузоперевозок попался на взятке

Костанай. 4 сентября. Kazakhstan Today - Начальник Костанайского отделения грузовых перевозок осужден за взятку в значительном размере, передает Kazakhstan Today.

Проведенное антикоррупционной службой Костанайской области досудебное расследование в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного ДЕПО филиала АО "НК КТЖ - Грузовые перевозки" Б. Калмаханбетова установило его вину в получении взятки в размере 300 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, что Калмаханбетов через посредника получил взятку за трудоустройство. 2 сентября суд №2 Костаная назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 9 млн тенге. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, должности судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах.





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