По трехкилометровому трубопроводу незаконно качали ГСМ из Казахстана в Кыргызстан

Бишкек. 25 октября. Kazakhstan Today - Из Казахстана в Кыргызстан проложили 3 километра труб, по которым качали ГСМ, передает Kazakhstan Today.

Обнаружена труба протяженностью почти 3 километра, по которой из Казахстана в Кыргызстан перекачивали ГСМ. Очередную контрабандную схему обнаружили сотрудники Финпола по Аламудунскому и Исык-Атинскому району, сообщает Tuz.kg

Выявлена и преступная группировка, незаконно перегонявшая бензин из соседней республики. 12 сентября 2019 года данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Как предполагают сотрудники Финпола, в день перекачивалось порядка 100 тонн ГСМ. Труба проходила через границу на территории села Кен Булун.

Кроме этого, обнаружены база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования для осуществления своих преступных замыслов (емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое).

В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба, организаторы преступной схемы, а также круг причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

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