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На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

12.11.2019, 08:39 8614
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и востоке республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман, лишь на востоке – низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, в Туркестанской, днем в Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман.
 

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