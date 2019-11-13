На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и востоке республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман, лишь на востоке – низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, в Туркестанской, днем в Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства