Судья Бостандыкского района Алматы подозревается в получении взятки

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного cуда РК пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района, передает Kazakhstan Today.

"Судья изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме 3 тыс. долларов США, которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу. 9 ноября текущего года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающей привилегиями от уголовного преследования", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет принято судом.





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