Зоозащитники обратили внимание акима Алматы на вопиющие случаи живодерства

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - Зоозащитница из Алматы Любовь Снежко обратилась к акиму города Бакытжану Сагинтаеву с просьбой поручить правоохранительным органам расследовать вопиющие случаи жестокого обращения с животными, передает Kazakhstan Today.
В нашем городе в этом году волонтёры-зоозащитники неоднократно находили изуродованных собак. Характер нанесённых увечий говорит о том, что этим занимается двуногая особь, которой эти изощренные издевательства доставляют удовольствие. У зоозащитников есть предположения, однако ни один из резонансных случаев, к сожалению, не привлёк внимания компетентных органов. На мой взгляд, это угроза для всего города: для каждого ребёнка и каждой женщины. Я сожалею, что некоторые в этом ужасе видят только горе собаки и зоозащиты. Зоозащитники и общественные активисты города Алматы просят вас обратить внимание, что подобные явления должны быть на контроле у городских властей, потому что эти жесточайшие издевательства над собаками являются подготовкой к ещё более страшным преступлениям против людей", - написала она.
Любовь Снежко попросила акима дать необходимые указания для расследования указанных случаев, выявления и наказания преступников.
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