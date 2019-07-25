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Полиция начала расследование вопиющего случая повешения собаки в Алматы

24.07.2019, 11:25 7399
Полиция начала расследование вопиющего случая повешения собаки в Алматы
Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - В полиции Алматы прокомментировали инцидент с повешенной собакой, передает Kazakhstan Today.
 
Управление полиции Алатауского района инициировало досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), пишет портал inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
 
Согласно данной статье, в случае признания судом вины, нарушителю грозит штраф в размере до 120 МРП (303 тыс. тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.
 

В рамках производства будут изучены обстоятельства дела. По результатам следствия виновный непременно понесет наказание за содеянное в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе.

 
Напомним, в Алматы волонтеры добиваются наказания для изверга, повесившего во дворе частного дома собаку. Животное провисело на железной проволоке 20 минут. Соседи зафиксировали этот факт на видео и прислали его зоозащитникам. 
 
По словам самого садиста, собака жила у них во дворе с щенячьего возраста, но затем стала давить кур, поэтому он решил повесить ее. Он утверждает, что не знал, что в этом случае можно было вызвать ветеринарную службу.
 

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