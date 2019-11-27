Аким Карагандинской области призвал подчиненных внимательнее относиться к проблемам населения

Фото: karaganda-region.gov.kz

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек подвёл итоги Единого дня приёма граждан, передает Kazakhstan Today.

Большую часть обратившихся к акиму 21 ноября составили жители сельских районов и моногородов. По словам главы региона, эти люди были вынуждены обратиться к нему лично, так как попасть на приём к акимам своих районов не смогли, сообщили в пресс-службе акима области.

Все озвученные проблемы могут и должны решаться на уровне акимов посёлков и районов. Но люди просто не могут достучаться до вас, открыть ваши двери. На этом примере я убеждаюсь, что вы не слышите жителей. Прошу вас внимательнее относиться к насущным проблемам людей", - обратился к подчиненным сегодня на аппаратном совещании Женис Касымбек.

По информации пресс-службы, в ходе проведения Единого дня приёма граждан акиму Карагандинской области поступило более 100 вопросов . Жители чаще всего просили первого руководителя региона помочь найти работу, получить жильё или решить вопросы личного характера. Также затрагивались темы благоустройства дворов, общественного транспорта, освещения улиц, ремонта дорог.

Женис Касымбек подчеркнул, что во время личного приёма граждан не услышал о нерешаемых проблемах. По каждому вопросу аким области в тот же день дал соответствующие поручения.

Напомним, Единый день приёма граждан провели в рамках реализации поручений главы государства по переходу на концепцию "Слышащего государства". Он прошёл во всех городах и сёлах страны 21 ноября. Приём вели акимы и руководители всех государственных учреждений.

После приема Женис Касымбек проехал по проблемным точкам , на которые указали жители Караганды. Аким ознакомился с ситуацией на местах, выслушал отчеты и отдал распоряжения по решению поднятых вопросов.

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