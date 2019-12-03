Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

2 декабря в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром ветер юго-восточный, местами до 15-20 метров в секунду. 3 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман и гололед. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем местами до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также, по информации синоптиков, 2 декабря в Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель и гололед. В Актобе 2 декабря ожидается гололед.

В Костанайской области 3 декабря местами прогнозируются туман, гололед, низовая метель. Ветер ожидается южный, с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 3 декабря ожидается туман и гололед.

В Акмолинской области 3 декабря местами ожидаются туман, метель, ветер юго-западный, западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 3 декабря ожидается туман.

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