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Туманы, гололёд и небольшое снижение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

06.12.2019, 12:48 9154
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Туманы, гололёд и небольшое снижение температуры ожидаются в Казахстане 7-9 декабря, передает Kazakhstan Today.
 

Холодный атмосферный фронт, перемещающийся через Казахстан, будет вызывать осадки, туман и гололёд ещё в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях", - сообщает "Казгидромет". 

 
По информации синоптиков, на смену фронту придёт антициклон, который вызовет прекращение осадков в южных, а затем и в центральных, восточных и северных областях республики, но туманы и гололёд при этом сохранятся. Так как высотные воздушные потоки будут иметь западное направление, то и температура воздуха ожидается выше средней многолетней, но при этом несколько опустится.
 

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