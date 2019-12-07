Туманы, гололёд и небольшое снижение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Туманы, гололёд и небольшое снижение температуры ожидаются в Казахстане 7-9 декабря, передает Kazakhstan Today.

Холодный атмосферный фронт, перемещающийся через Казахстан, будет вызывать осадки, туман и гололёд ещё в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, на смену фронту придёт антициклон, который вызовет прекращение осадков в южных, а затем и в центральных, восточных и северных областях республики, но туманы и гололёд при этом сохранятся. Так как высотные воздушные потоки будут иметь западное направление, то и температура воздуха ожидается выше средней многолетней, но при этом несколько опустится.

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