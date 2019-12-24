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Инспектора полиции Жанаозена оштрафовали за передачу вознаграждения чиновнику

23.12.2019, 19:53 4996
Актау. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области инспектора полиции оштрафовали на 505 тыс. тенге за передачу чиновнику вознаграждения в размере 3 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today. 
 

В отношении инспектора управления полиции Жанаозена, майора полиции Джумаганбетовой возбуждено административное производство по факту предоставления незаконного материального вознаграждения. Установлено, что Джумаганбетова передала главному специалисту ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" Акназарову денежные средства в размере 3000 тенге за оказанную помощь в оформлении квартиры", - сообщили в Антикоррупционной службе. 

 
Специализированный административный суда Жанаозена приговорил Джумаганбетову к штрафу в размере 200 МРП (505 000 тенге). 
 

Кроме того, Антикоррупционноая служба направила в департамент полиции области представление об увольнении Джумаганбетовой из правоохранительной службы по отрицательным мотивам - за совершение коррупционного правонарушения. Представление находится на рассмотрении", - уточнили в ведомстве.

 
Напомним, в Казахстане подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если сумма подарка не превышает 2 МРП (в 2019 году 1 МРП - 2525 тенге), то дарящий заплатит в казну 505 тысяч тенге, а принявший дар - 1,5 млн тенге. Подарок дороже 2 МРП расценивается как взятка, за его принятие наступает уголовная ответственность.
 

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