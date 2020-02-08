Максут Исахов назначен заместителем акима Шымкента

Распоряжением акима города Шымкента на должность заместителя акима Шымкента назначен Исахов Максут, сообщили в пресс-службе акима города.
Исахов работал в компании "Казахстан темир жолы", был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима города Усть-Каменогорска, заместителем председателя Комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог города Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ города Алматы. До нового назначения он занимал должность государственного инспектора в администрации президента РК.
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