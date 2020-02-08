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Житель Алматы присваивал ящики с деньгами, собранными на лечение детей

07.02.2020, 13:50 7858
Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Житель Алматы, представляясь работником благотворительного фонда, присваивал ящики с деньгами, собранными на лечение детей, передает Kazakhstan Today.
 
Молодой мужчина заходил в небольшие продуктовые магазины и, представляясь работником благотворительного фонда, забирал с собой ящики, предназначенные для пожертвований. Сейчас подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
 

Он действовал очень уверенно: заходил в магазины, улыбчиво здоровался, представляясь благотворителем. У продавцов не возникало и мысли о том, что кто-то может посягнуть на сборы, предназначенные для больных детей", - сказал заместитель начальника отдела полиции УП Турксибского района майор полиции Тимур Мулинов. 

 
Как выяснилось, эти деньги злоумышленник тратил на собственные нужды. На текущий момент доказано 4 преступных эпизода, совершенных этим человеком. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям в Алматы.
 
Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. В отношении него проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".
 

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