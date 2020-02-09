На большей части Казахстана в субботу ожидаются осадки

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В субботу, 8 февраля на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем, ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и севере с метелью", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях - туман.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Костанайской области с метелью.

В Мангистауской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохранится усиление ветра 18-23 метров в секунду.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

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