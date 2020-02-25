Бекшин опроверг слухи о больных коронавирусом в Зайсане

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин прокомментировал слухи о заболевших коронавирусом в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
Бекшин подчеркнул, что в Зайсане нет больных коронавирусом.
На сегодня в ВКО ни одного не только больного, но и с подозрением на коронавирус не зарегистрировано", - сказал он на пресс-конференции в СЦК.
Напомним, на прошлой неделе жители Зайсана вышли на митинг в связи с сообщениями в соцсетях о том, что в регион направляется автобус с инфицированными коронавирусом гражданами Китая. Люди требовали закрыть границу и не пускать зараженных. В связи с волнениями акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову пришлось ехать в Зайсан и успокаивать сельчан.
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