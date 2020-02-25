Минздрав не рекомендует казахстанцам посещать Южную Корею, Италию, Японию, Сингапур, Иран и Таиланд

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК при президенте РК главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин и официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип озвучили список стран, которые не рекомендовано посещать из-за распространения в них коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По словам Ж. Бекшина, ситуация в Китае стабилизируется и ежедневный прирост зараженных замедлился - уровень заболеваемости снизился на 0,28%.

Тем не менее наблюдается активное распространение вируса в других частях мира. Так, в Республике Южная Корея за последние два дня число пациентов с коронавирусной инфекцией удвоилось. Кроме того, 144 пациента были зарегистрированы в Италии, 132 - в Японии, 89 - в Сингапуре, 43 - в Иране, 35 - в Таиланде и 22 - в Малайзии. Министерство здравоохранения РК настоятельно рекомендует не посещать страны со случаями заражения вирусом", - сказал он.

Бекшин подчеркнул, что среди больных за рубежом граждан Казахстана нет, случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане также не зафиксировано.





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