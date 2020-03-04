Мухтара Джакишева выпустят по УДО

Решение об УДО было озвучено сегодня в городском суде №2. Оно вступит в силу через 15 дней после оглашения, если сторона обвинения не подаст апелляцию, сообщает "Хабар 24".
Напомним, Джакишев был задержан в мае 2009 года по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере. В марте 2010 года он был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) УК РК и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.
Сегодня рассмотрено уже третье ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении. Ранее ему было отказано 24 июля и 10 сентября 2019 года. Одна из причин отказа - невозмещение ущерба в размере 99,6 млрд тенге.
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