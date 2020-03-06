Тараз. 5 марта. Kazakhstan Today - Установлена личность погибшего, останки которого нашли при разборе завалов в селе Масанчи, передает Kazakhstan Today.

По результатам генетической экспертизы, проведенной в отношении обгоревших человеческих останков, обнаруженных 11 февраля в сгоревшем коммерческом здании в селе Масанчи, установлена личность погибшего. Им оказался 20-летний Мурат Масанов, который числился пропавшим без вести. О его исчезновении отец заявил в полицию 9 февраля", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

По данному факту ведётся досудебное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства его гибели.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.

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