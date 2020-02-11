Новым акимом Жамбылской области назначен Сапарбаев

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Аскара Мырзахметова с должности акима Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима Жамбылской области согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, президент подписал указ о назначении Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области. Он освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент РК К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А. Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.

Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области. 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки . По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались

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