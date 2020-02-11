Токаев поручил главе МВД усилить контроль над обстановкой в Жамбылской области

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и заслушал доклад о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны", - сообщила пресс-служба Акорды.

На встрече было отмечено, что виновные в нарушении общественного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущественным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону.

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