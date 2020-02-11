Система Orphus

Токаев поручил главе МВД усилить контроль над обстановкой в Жамбылской области

10.02.2020, 17:03 7696
Токаев поручил главе МВД усилить контроль над обстановкой в Жамбылской области
Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и заслушал доклад о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 

Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
На встрече было отмечено, что виновные в нарушении общественного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущественным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону.
 
Ранее глава государства обсудил ситуацию в Кордайском районе с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым и премьер-министром Аскаром Маминым.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая