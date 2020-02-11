Мамин проинформировал Токаева о работе правительственной комиссии в Кордайском районе

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций.

Премьер-министр доложил об исполнении поручений президента, данных на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 10 человек , 43 человека были госпитализированы. Всего после массовых беспорядков в Жамбылской области за медицинской помощью обратилось более 170 человек. В числе получивших ранения - 5 сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Начато досудебное производство по статьям 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 УК РК (Умышленное убийство). Изъято 2 охотничьих оружия, 2 пистолета, 54 бутылей с зажигательной смесью.

По данным МВД, причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт, после которого в мессенджерах начали распространяться провокационные призывы. На сегодняшний день провокатор установлен

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