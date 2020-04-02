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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 380

02.04.2020, 00:01 8236
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today – По состоянию на 21.10 1 апреля зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Карагандинской области - 1 случай, городе Алматы - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 2 случая.
 

На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 184 случаев, в городе Алматы - 86 случаев, в Карагандинской области - 15 случаев, Атырауской области - 16 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 3 случая, в городе Шымкенте - 3 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо-Казахстанской области - 5 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев", - говорится в сообщении.

 
Врачи рассказали подробности о четвертом случае коронавируса в Актюбинской области.
 

Сегодня, в 14.29, мы получили сообщение о положительном результате на коронавирус у актюбинки, которая стала четвертым пациентом. Случай КВИ - завозного характера. С 13 по 22 марта женщина была в Москве, затем приехала поездом в Оренбург, 25 марта на такси прибыла в Актобе. По месту жительства она находилась под наблюдением методом обзвона. 27 марта у нее поднялась температура и женщина была доставлена в провизорный госпиталь. Взяты пробы, которые 28 числа были отрицательными, а сегодня, на третьи сутки, результат был положительным", - рассказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева на брифинге.

 
Пациентку госпитализировали из провизорного госпиталя в палату инфекционной больницы. Среди близких контактов - пациент по палате в провизорном госпитале и родители, всего 3 человека. Потенциальные контактные - около 30 человек пациентов провизорного госпиталя.
 
На сегодня проводятся все противоэпидемические мероприятия, все контактные лица переводятся в инфекционный стационар для обследования, отметила Н. Беркимбаева. Отобран материал по потенциальным контактным на вирусологические исследования.
 
Кроме того, стали известны подробности двух случаев заболевания коронавирусом в СКО.
 
По информации управления здравоохранения, коронавирус обнаружен у жительниц Петропавловска, 45 и 49 лет. Обе находились в контакте с жительницей Петропавловска, у которой анализ подтвердил наличие инфекции днём ранее. Все они работают в одной организации.
 

Женщины были помещены вчера в карантинный стационар как близкие контактные. Взяты анализы, которые дали положительный результат. Сейчас обе помещены в отделение инфекционного стационара. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

 
Всего в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 905 тыс., скончались более 45 тыс. человек.
 

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