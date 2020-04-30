Система Orphus

На большей части Казахстана ожидаются осадки

29.04.2020, 08:36 8155
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 29 апреля, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today. 
 

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на севере и юге местами сильные. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, на севере и юге возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами гроза, возможен град, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области утром и днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза, шквал. 
 
Днем в Актюбинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая