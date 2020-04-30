На большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 29 апреля, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на севере и юге местами сильные. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, на севере и юге возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Жамбылской области местами гроза, возможен град, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза, шквал.

Днем в Актюбинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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