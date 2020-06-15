В акимате назвали фейком распространяемое сообщение об ограничении въезда и выезда в / из Алматы

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В акимате назвали фейком распространяемое в мессенджерах сообщение об ограничении въезда и выезда в / из Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распространяемое в мессенджерах сообщение об ограничении въезда и выезда в / из Алматы в связи с ужесточением карантина не соответствует действительности. Просим не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальными данными, которые публикуются на сайте акимата Алматы almaty.gov.kz", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

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