Глава Минобразования РК находится на самоизоляции

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов находится на самоизоляции, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Министерстве образования РК, глава ведомства сдал тест на коронавирус, результат - отрицательный.
Асхат Канатович чувствует себя хорошо, тем не менее, согласно утвержденному регламенту, он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно", - сообщили в ведомстве.
Согласно протоколу, он будет повторно сдавать анализы.
Напомним, вчера министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин в данный момент также находится на самоизоляции. В составе правительственной делегации также был Асхат Аймагамбетов.
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