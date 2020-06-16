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Глава Минобразования РК находится на самоизоляции

15.06.2020, 14:16 10450
Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов находится на самоизоляции, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Министерстве образования РК, глава ведомства сдал тест на коронавирус, результат - отрицательный.
 

Асхат Канатович чувствует себя хорошо, тем не менее, согласно утвержденному регламенту, он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно", - сообщили в ведомстве. 

 
Согласно протоколу, он будет повторно сдавать анализы. 
 
Напомним, вчера министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин в данный момент также находится на самоизоляции. В составе правительственной делегации также был Асхат Аймагамбетов.
 

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