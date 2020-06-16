Глава Минобразования РК находится на самоизоляции

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов находится на самоизоляции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве образования РК, глава ведомства сдал тест на коронавирус, результат - отрицательный.

Асхат Канатович чувствует себя хорошо, тем не менее, согласно утвержденному регламенту, он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно", - сообщили в ведомстве.

Согласно протоколу, он будет повторно сдавать анализы.

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