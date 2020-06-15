Премьер-министр Казахстана находится на самоизоляции

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи", - написала в Facebook руководитель пресс-службы премьер-министра в канцелярия премьер-министра РК Зарина Нурланова.

Она напомнила, что 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В связи с положительным анализом на COVID-19 Е. Биртанова премьер-министр прошёл тестирование - результат отрицательный", - проинформировала Нурланова.

Отмечается, что в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске.

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