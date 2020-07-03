В Казахстане завершилось ЕНТ

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Единое национальное тестирование (ЕНТ) проходило в период с 21 июня по 1 июля. В этом году количество желающих сдать тестирование достигло рекордных показателей - 131 754 абитуриента, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Министерство образования и науки, участие в ЕНТ-2020 приняли 92,1% абитуриентов от общего количества подавших заявление. В 2019 году этот показатель составил 94%. Проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, что на уровне показателя 2019 года. Средний балл по республике составил 64,06, что сильно не отличается от показателя среднего балла 2019 года (65,5 баллов).

В этом году впервые была использована система распознавания лиц Face ID через базу "электронного правительства", в связи с чем уменьшилось количество попыток сдачи ЕНТ подставными лицами. Всего 7 человек пытались сдать ЕНТ вместо заявленных абитуриентов, в 2019 году было зарегистрировано 34 таких факта.

119 абитуриентов не сдали ЕНТ в запланированное время по состоянию здоровья, тестирование для них будет организовано отдельно до 19 июля.

В текущем году всем абитуриентам впервые было разрешено использовать калькуляторы, увеличено время тестирования, выпускники были освобождены от итоговых школьных экзаменов.

В целом Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме", - отметили в МОН.

В общей сложности количество недопущенных составило 164 человека . 73 человека не были допущены к тестированию, 91 человек исключен за нарушение правил проведения ЕНТ во время тестирования.

Специальная мониторинговая группа Алматы Антикоррупционной службы присутствовала в пунктах проведения ЕНТ города.

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