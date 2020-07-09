Дожди ожидаются на востоке Казахстана

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики дали прогноз погоды на 9-11 июля, передает Kazakhstan Today.

В "Казгидромете" рассказали, что поступающие из Ирана теплые и сухие воздушные массы, сохраняющие жаркую, без осадков погоду на западе и юге страны, начнут оказывать влияние на Актюбинскую и Костанайскую области.

Высотная ложбина, вызвавшая кратковременные дожди с грозами на севере и в центре страны, смещаясь, обусловит неустойчивую погоду на востоке Казахстана.

Ожидаются дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов. 9 июля ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, +35-38 градусов.

Днем 9 июля на западе Костанайской области ожидается сильная жара, +36 градусов. Днем 9 июля в Мангистауской области сохранится сильная жара +38-42 градуса.

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