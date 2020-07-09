В Кызылординской области снизили тариф на услуги водоотведения

Кызылорда. 8 июля. Kazakhstan Today - По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-службе КРЕМ МНЭ РК, сумма необоснованного дохода ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" на услуги по отводу сточных вод с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 1 985 257 тенге.

Таким образом, департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области с 1 сентября в поселке Жанакорган вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" сроком на один год в размере 56,73 тенге, или со снижением на 25,7% от действующего тарифа 76,34 тенге, в том числе для населения - 42,42 тенге за квадратный метр без НДС.

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