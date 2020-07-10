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Куда обращаться при отказе в оказании медпомощи

09.07.2020, 10:37 15931
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали, куда следует обращаться людям при отказе в оказании медпомощи, передает Kazakhstan Today.
 
Для оперативного разрешения вопросов по принципу "здесь и сейчас" в Фонде социального медицинского страхования создан единый контакт-центр 1406, куда каждый человек может обратиться с целью получения консультации по лечению или организации медицинской помощи либо оставить жалобу. Контакт-центр 1406 работает в режиме 24/7/365. 
 
Кроме того, Фондом социального медицинского страхования запущено мобильное приложение "Qoldau 24/7".
 
Кроме того, в Минздраве напомнили, что забор анализов на ПЦР-тестирование при вызове скорой помощи осуществляется бесплатно, то есть в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
 
В последующем таким пациентам дается направление для исследования в лаборатории, в том числе частные, с которыми заключен договор на выполнение исследований в рамках ГОБМП и ОСМС. 
 
Частные лаборатории также продолжат осуществлять услуги и на платной основе для желающих лиц, но цены на их услуги министерством не регулируются.
 

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