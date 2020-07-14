Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 14 июля, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, что днем 14 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем 14-16 июля местами сохраняется сильная жара +35 и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области во вторник местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается гроза, сохраняется сильная жара +38-41.

Днем 14-16 июля в Костанайской области ожидается сильная жара, +35-39, в Костанае до +35.

14 июля в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +43.

В Кызылорде днем 14 июля ожидаются ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Сохраняется сильная жара, +41.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства