Резервный фонд лекарств в Алматы поставил более 70 тыс. упаковок медикаментов в стационары

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - Резервный фонд для бесперебойного обеспечения алматинских стационаров, где лечатся пациенты с КВИ, создан по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.

Из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля поставлено больше 70 тысяч упаковок необходимых препаратов, таких как "Дексаметазон", "Цефтриаксон", "Азитромицин", "Эноксапарин", "Офлофлоксацин", "Меропенем", "Клексан" и "Парацетамол".

На сегодня больница располагает месячным запасом необходимых лекарственных средств, которые нужны для лечения пациентов с КВИ, а также для лечения сопутствующих заболеваний. На сегодня больница не имеет дефицита препаратов", - сообщила врач-эксперт клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой города Алматы Тамара Утаганова.

Лекарства из фонда получили и в Центре фтизиопульмонологии. С начала пандемии этот стационар работал как карантинное и провизорное отделение. Но сегодня здесь лечат только больных коронавирусом.

Чтобы в лечении не страдали пациенты, мы всегда - и днем и ночью - формируем заявки, какие лекарства нам нужны. Помимо основных лекарств, к нам поступают лекарственные вещества, другие медизделия за счет гумпомощи. Они не задерживаются на складах, потому что потребность в них всегда есть. Пациенты, которые поступают к нам, получают лекарственные препараты и в целом медпомощь в полном объеме. Поэтому пациенты быстрее выздоравливают и возвращаются домой", - подчеркнул заведующий стационаром центра фтизиопульмонологии города Алматы Абзал Дуйсенбекулы.

В эти дни медперсонал аптечного склада Седьмой городской клинической больницы работает без выходных. Спрос на медикаменты растет с каждым днем, а разгрузка новых поставок требует оперативности.

При поддержке акимата города поставка необходимых лекарственных препаратов наладилась. Буквально вчера мы получили большую партию препаратов", - рассказывает исполняющая обязанности заместителя главврача по лечебной работе Клинической больницы №7 города Алматы Кунсулу Жумабаева.

Больница оказывает многопрофильную и инфекционно-провизорную помощь. Здесь на стационарном лечении находятся более 300 пациентов. Запросы на необходимые лекарства поступают ежедневно.

В Городскую больницу №7 вчера поступили антикоагулянты, гормональные, противовирусные (препараты) и антибиотики. Сейчас эти препараты распаковывают и распределяют по отделам. Запас лекарственных препаратов и средств защиты для медперсонала предусмотрен на 2 месяца", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

В целом в городские стационары с 1 июля совместно с ТОО "СК-Фармация" оперативно организована поставка более миллиона упаковок лекарственных препаратов. Из них 437 тысяч антибиотиков, более 77 тысяч антикоагулянтов, 160 тысяч гормональных и 77 тысяч жаропонижающих препаратов. В настоящее время с единым оператором подписываются дополнительные соглашения для формирования запасов до конца августа этого года.





Напомним, на создание лекарственного стабфонда в Алматы выделено 5 млрд тенге

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