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Акимат Алматы сформировал стабилизационный фонд лекарств

16.07.2020, 19:32 6724
Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today -В Алматы на амбулаторном уровне необходимый перечень препаратов имеется в наличии. Мобильные бригады службы ПМСП осуществляют доставку препаратов пациентам - при наличии показаний, передает Kazakhstan Today. 
 
Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров подчеркнул, что на стационарном уровне ситуация с лекарственными препаратами находится на постоянном контроле. 
 

На сегодня ввиду того, что нами открываются дополнительные койки, запас по ряду препаратов минимальный. Для пополнения запасов была сформирована заявка единому дистрибьютору "СК-Фармация". Для минимизации рисков, связанных со сбоем поставом со стороны "СК-Фармация", акиматом Алматы принято решение сформировать необходимый резервный фонд лекарственных средств, это уже сейчас позволяет нам осуществлять бесперебойность при лечении пациентов", - сказал Камалжан Надыров.

 
Он также прокомментировал ситуацию с лекарствами в частных аптеках. 
 

Для обеспечения необходимого запаса препаратов, акиматом принято решение сформировать стабилизационный Фонд Лекарственных средств. Для этого поставщикам медикаментов было выделено 5 млрд. тенге. Этот механизм уже начал давать положительный результат. Первые партии препаратов уже поступили в аптечную сеть. Работа в данном направлении продолжается", - отметил руководитель управления общественного здоровья.

 
По его словам, в целом система здравоохранения работает в условиях повышенной нагрузки, помимо горожан, в стационарах получают лечение также иногородние пациенты, число которых составляет порядка 27%. В основном это пациенты из Алматинской и Туркестанской областей. 
 

Предпринимаемые нами меры по стабилизации ситуации, сдерживанию распространения КВИ, позволило нам системно подойти к решению вопросов логистики пациентов как на уровне ПМСП, так и на стационарном уровне. И как результат мы отмечаем снижение количества обращений пациентом с ОРВИ и Пневмониями. Так, если раньше практически каждый второй вызов скорой помощи был по причине ОРВИ и Пневмонии, сегодня картина иная, в структуре вызовов их количество не более 25% (было 50%). Также мы отмечает положительную динамику в отношении категории тяжелых пациентов, за счет улучшения состояния их количество уменьшилось на 30%", - сказал Надыров.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы меняют подходы в управлении потоками пациентов с КВИ. А также руководитель управления общественного здоровья города рассказал о порядке госпитализации пациентов с КВИ.
 
Антикоррупционная служба Алматинской области провела мониторинг аптек и лекарственных складов. Всего проверкой было охвачено порядка 140 аптек. 
 

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