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Очередной онлайн-час добропорядочности прошел на тему "Аль-Фараби и добродетельное общество"

28.07.2020, 13:27 6859
Очередной онлайн-час добропорядочности прошел на тему "Аль-Фараби и добродетельное общество"
Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - Агентство по противодействию коррупции организовало очередную общереспубликанскую онлайн-акцию "Час добропорядочности" на тему "Аль-Фараби и добродетельное общество", передает Kazakhstan Today.
 
Мероприятие организовано для продвижения идеологии добропорядочности среди подрастающего поколения и разъяснения важности глубоких знаний. Тема выбрана не случайно, ведь в этом году празднуется 1150-летний юбилей Аль-Фараби, получивший признание во всем мире и включенный в международный календарь памятных дат на 2020 год.
 
Аль-Фараби в своих произведениях, в том числе в труде "Трактат о взглядах жителей добродетельного города" затронул мысль о воспитании, доброте, порядочности и справедливости. Его произведения, повествовавшие о вечных человеческих ценностях, остаются жемчужиной современного мира. Он утверждал, что "знания, полученные без воспитания, - главный враг человечества".
 
Видеоурок ежедневно с 17 по 24 июля транслировался в эфирах республиканских и региональных телеканалов. 
 
Кроме того, специально подготовленный видеоролик размещен на Youtube-канале Агентства и показан в прямом эфире на страницах территориальных департаментов и проектных офисов "Adaldyq alany" в популярных социальных сетях.
 

Час добропорядочности" в онлайн-формате способствовал проведению непрерывной воспитательной и просветительской работы не только среди молодежи, но и среди всех казахстанцев. 

 
Главная цель республиканской акции - через труды великих мыслителей привить подрастающему поколению ценности справедливости, порядочности и доверия.
 
Напомним, в мае текущего года час добропорядочности был организован на тему "Добропорядочность - наследие Великого Абая". Следующая акция, которая пройдет в начале нового учебного года, будет посвящена еще одному великому мыслителю - Коже Ахмету Яссауи. 
 

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