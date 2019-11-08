Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Приуроченный к Году молодежи "Час добропорядочности" прошел во всех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

6 ноября 2019 года по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции во всех регионах Казахстана прошла республиканская акция "Час добропорядочности", приуроченная к Году молодежи. Цель акции - формирование антикоррупционной культуры у учеников, сохранение и укрепление системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, в том числе формирование у обучающихся стремления к соблюдению норм законодательства, повышение образовательного и культурного уровня", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

В мероприятиях приняли участие руководители и сотрудники Агентства, руководители территориальных департаментов Агентства, работники проектных офисов "Адалдык аланы", а также видные общественные деятели, представители партии "Nur Otan", специальных мониторинговых групп, республиканских молодежных и некоммерческих организаций.

В частности, сотрудники центрального аппарата Агентства посетили 86 школ Нур-Султана. В регионах аналогичная работа проведена сотрудниками территориальных подразделений Агентства. В целом в рамках данной акции по всей республике охвачено 2 млн 110 тыс. 556 учеников 6-8 классов.

На встречах спикеры поделились личным жизненным опытом и рассказали слушателям о принципах формирования культуры добропорядочности среди подрастающего поколения, о важности честного и добросовестного труда и о духовно-нравственных ценностях благополучного общества.

Молодежь - это ключевой фактор конкурентоспособности любой страны. Молодое поколение должно, помимо знаний, нести в себе честность, добропорядочность, справедливость и доверие. Молодежь должна осознавать, что в будущем от нее будет зависеть жизнь человека. Быть добропорядочным доктором, адвокатом, судьей - это выбор каждого. Добропорядочность должна стать духовным стержнем нации, нормой жизни прогрессивного общества, ведь добросовестное и честное отношение к труду, к себе и к окружающему миру - главный фактор успеха страны", - подчеркнули в ведомстве.

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