Аким Алматы рассказал об обеспечении жителей присоединенных микрорайонов водой

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о работе по обеспечению жителей присоединенных микрорайонов централизованным водоснабжением и водоотведением, передает Kazakhstan Today.

На сегодня завершено строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Самгау и Акбулак Алатауского района, микрорайоне Думан Медеуского района, а также сети водоотведения на улице Аренского (25-30 домов) в Алмалинском районе. Сейчас идет процесс запуска воды в сети (опрессовка, врезка). Потребителям необходимо заключить договор с "Алматы су" и подключиться к сетям.

До конца года планируется завершить строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Шапагат, Алгабас, Ожет Алатауского района, Кокшокы Бостандыкского района, Колсай Медеуского района, Кайрат Турксибского района, Кемел Жетысуского, а также сети водоотведения по улице Казыбаева в Жетысуском районе (1 тысяча домов).

Кроме того, также до конца года планируется завершить строительство КНС в микрорайонах Томирис, Шанырак-2, Улжан-1 Алатауского района.

Таким образом, доля охвата централизованным водоснабжением жителей Алматы составит 98%, или порядка 1 878 500 человек.

В ходе программы Akimat Live Бакытжан Сагинтаев также рассказал о подготовке к новому учебному году в условиях карантина, возобновлении работы субъектов МСБ и мерах по контролю за соблюдением правил санитарной безопасности, привлечении к ответственности собственника участка в районе горы Кок-Тобе, незаконно вырубившего зеленые насаждения.

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