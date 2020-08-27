В Алматы наказали собственника участка, незаконно вырубившего деревья

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе программы Akimat Live на ТК "Алматы" рассказал о привлечении к ответственности собственника участка в районе горы Кок-Тобе, незаконно вырубившего зеленые насаждения, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что незаконный снос зеленых насаждений произошел на территории, которой владеют несколько человек. Один из них установлен и оштрафован по статье 386 КоАП РК на 15 МРП (41 670 тенге) за незаконную вырубку 117 зеленых насаждений. Кроме того, он был оштрафован на 50 МРП (138 900 тенге) за нарушение правил благоустройства.

Определена компенсационная посадка в десятикратном размере (1170 деревьев). При этом по установленным требованиям дерево лиственной породы должно быть высотой не менее трех метров с комом земли. Также должен быть обеспечен уход за посадками в течение двух лет. Компенсационная посадка будет проведена осенью на прилегающих территориях общеобразовательных школ и вдоль улиц. В случае гибели деревьев - подсадка новых.

Гарантийное письмо о компенсационной посадке и заключении договора с организацией, которая высадит и обеспечит двухлетний уход за насаждениями, заполнено нарушителем при составлении протокола.

Устанавливаются другие собственники участка, где произошел снос зеленых насаждений.

Решением проблемы незаконного сноса и причинения вреда зеленым насаждениям будем заниматься с привлечением общественности", - отметил Сагинтаев.

Он также сообщил о реализации проекта "Зеленый контроль", целью которого будет отслеживание и мониторинг фактов незаконного сноса, повреждения деревьев, корней или ствола.

Ранее сообщалось, что с ноября 2019 года управлением зеленой экономики Алматы приостановлена выдача разрешений на снос деревьев. Министр экологии и природных ресурсов РК заявил , что в Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства.

13 августа сообщалось о 70 деревьях, пострадавших в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы из-за стройки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства