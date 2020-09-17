Алматинские хирурги провели уникальную операцию

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Врачи-хирурги Городской клинической больницы №4 провели уникальную операцию по устранению врожденной патологии тазобедренного сустава 43-летней жительнице города, передает Kazakhstan Today.

Мы провели резекцию на 4 сантиметра, то есть компенсировали длину конечности, плюс ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава - со временем таз придет в анатомическое положение, не полностью, но примерно на 70%. Тяжелая врожденная патология встречается очень редко. В практике обычно встречается первичный коксартроз, артрозы, перелом шейки бедра, вальгусная деформация, а в данном случае была вальгусная деформация проксимального отдела бедренной кости - кость была изогнута к наружи. Слишком долго пациентка испытывала трудности при ходьбе, опора была не правильной, при первой операции в марте нам удалось это исправить. Провели первое эндопротезирование тазобедренного сустава справа. Прогноз для пациентки хороший, человек будет ходить ровно, хромоты уже не будет", - рассказал заведующий отделением эндопротезирования Городской клинической больницы №4 Манарбек Аубакиров.

Чтобы своевременно выявить врожденную патологию развития суставов, врач советует не игнорировать обязательный осмотр новорожденных у ортопеда. Лечение должно начинаться именно в детском возрасте, а ребенок должен расти и развиваться под наблюдением специалиста в области ортопедии. В раннем детстве возможна предварительная операция - вправление, которая облегчит жизнь ребенку и подготовит опорно-двигательный аппарат к заключительному лечению. Итоговую операцию можно проводить в возрасте после 21 года, когда прекращается рост костей.

По планам медиков пациентка Жадыра Исаева через 1,5 месяца должна пройти курс реабилитации в ГКБ №4, после чего навсегда сможет забыть про ходунки и костыли.

Врачи, к которым я обращалась за консультацией рекомендовали мне Манарбека Газизовича. После первой операции на третьи сутки я встала на ноги и спокойно без боли пошла", - добавила пациентка.

Ранее в Алматы врачи провели успешную операцию 102-летней женщине. Кроме того, алматинские врачи спасли пациента почти со 100%-ным поражением легких.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства