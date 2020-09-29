Дело об избиении ребенка в санатории Актобе закончилось примирением сторон

Актобе. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе завершилось дело об избиении ребенка воспитателем, передает Kazakhstan Today.

Дело об избиении сироты в Актобе закончилось примирением сторон. Инцидент произошел 1 марта 2020 года в детском противотуберкулезном санатории "Чайка", сообщает портал " Мой город ".

Видео снял один из детей, а его родители выложили видео в Интернет. На глазах у детей и взрослого сотрудника 57-летняя воспитатель полотенцем била ребенка - 10-летнего воспитанника Хобдинского детского дома. На кадрах видно, что дети сидят на полу, а женщина в белом халате бьет одного из них полотенцем. Мальчик кричит, женщина бьет его еще несколько раз. Ребенок хватается за голову, слышен плач. "Нас еще тапочком бьют", - слышен детский голос за кадром.

Как сообщает портал, в детский санаторий сразу выехали полицейские и прокуроры. По указанному факту было начато досудебное расследование по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", назначена экспертиза. Выяснилось, что воспитатель имеет 20-летний стаж. С ее слов, мальчик обзывал ее, она разозлилась и стала бить его полотенцем.

Отмечается, что досудебное расследование, которое вел отдел полиции Алматинского района Актобе, закончилось примирением сторон, производство по уголовному делу прекратили.

В санатории сообщили, что воспитателя, который занимался рукоприкладством, и второй воспитателя, который при этом присутствовал и ничего не предпринял, уволили

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