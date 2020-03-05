В актюбинском санатории воспитатель избила ребенка полотенцем (ВИДЕО)

Актобе. 4 февраля. Kazakhstan Today - В актюбинском санатории воспитатель избила ребенка полотенцем, передает Kazakhstan Today.

Видео жестокого обращения с ребенка появилось в Facebook . В описании говорится, что этот случай в санатории "Чайка" не единичный.

Отвезли ребенка в МУ "Чайка"… Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей, которые не слушаются, тапочками и вешалками. Честно говоря, мы не верили, думая, что он обманывает, но, когда он прислал видео, мы были в шоке. В учреждение никаких условий, дети лежат на полу. Собственно, вы видите все на видео", - написал автор.





Между тем по данному видео полиция начала расследование.





В социальных сетях распространяется видео, где воспитатель Актюбинского областного детского санатория "Чайка" с круглосуточным пребыванием детей, избивает ребенка полотенцем. По данному факту отделом полиции №4 УП Актобе начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - проинформировали в полиции.





По информации ведомства, с целью установления наличия и тяжести телесных повреждений назначена экспертиза.

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