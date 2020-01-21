Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматы няня избивала полуторагодовалого малыша, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на странице НемолчиKz в Facebook , в семье, где оба родителя работают, присматривать за малышом наняли няню, уроженку Узбекистана.

Соседи стали жаловаться, что в их отсутствие ребенок много плачет. Тогда отец немедленно установил камеру в доме и подключил онлайн-трансляцию, чтобы на работе видеть, что происходит дома. В первый же день, спустя пять минут после ухода мамы на работу, няня принялась бить их сына", - рассказали в общественном фонде.

Сообщается, что после подачи заявления в полицию, она два дня скрывалась. Отец ребенка сам ее нашел и вызвал участкового. "Пока ехали в машине, она, не стесняясь, звонила ко всем знакомым и просила уладить дело!" - отмечается в сообщении.

Также, по информации НемолчиKz, в больнице у ребенка обнаружили ушибы мягких тканей головы, шишку на голове. Мальчик сильно плачет, у него беспокойный сон, и он практически ничего не ест уже несколько дней.

Родители очень боятся, что она уйдет от ответственности и еще к кому-то наймется на работу! Недавно прошел административный суд, судья рассматривал дело по статье 73 КоАП РК, вернул дело на доследование", - рассказали в фонде.

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