Попавший на видео случай жестокого обращения с воспитанниками детдома расследуют в Жамбылской области (ВИДЕО)

Тараз. 8 октября. Kazakhstan Today - Попавший на видео случай жестокого обращения с воспитанниками детдома расследуют в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

7 октября текущего года в социальной сети Facebook появилась видеозапись, на которой женщина жестоко обращается с малолетними воспитанниками детского дома "Уміт". В тот же день департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК в отношении 54-летней воспитательницы детского дома", - сообщила пресс-служба ДП региона.





В ходе расследования были допрошены сотрудники учреждения и изъяты видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. Данный факт находится на контроле начальника департамента полиции Жамбылской области

В областной акимат направлено представление об отстранении воспитателя от занимаемой должности до решения суда.

Областное управление здравоохранения совместно с управлением образования создали комиссию, проводится совещание с коллективом. Облздрав написал заявление в полицию о проведении досудебных мероприятий, сообщили в управлении образования региона.

По ситуации в Доме ребенка Тараза я на связи с министром МВД Ерланом Тургумбаевым и руководителем управления образования Жамбылской области Турмаханбетовой Рахией", - написала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Отметим, что информация о жестоком обращении с маленькими детьми появляется с удручающей регулярностью. Во многих случаях об этом становится известно благодаря системам видеонаблюдения или случайным очевидцам.

В частности, в Талдыкоргане воспитатель детсада била детей . Об этом стало известно из распространенного в соцсетях видео, на котором видно, как женщина в детском саду дает нескольким детям шлепки и подзатыльники. В комнате присутствуют и другие сотрудницы детсада, но за детей никто не вступается.

Воспитатели детского сада в Актау били детей, заставляя часами сидеть на стульях и запрещая играть с игрушками, писала Lada.kz. На записи с видеокамеры, установленной в группе детского сада, видно, как воспитатель и няни поднимают руки на детей, если они встанут со стула.

Еще один случай рукоприкладства воспитателя по отношению к воспитаннику детсада произошел в Атырау, о чем стало известно из распространенной в соцсетях видеозаписи. На кадрах видно, как воспитатель несколько раз ударила ребенка рукой и пнула ногой . По данным портала ATPress.kz, инцидент имел место в специализированном детском саду Атырау для детей с нарушением речи.

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