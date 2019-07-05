Воспитатель била детей в детсаду в Талдыкоргане (ВИДЕО)

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - Воспитатель била детей в детсаду в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях распространилось виде, на котором видно, как женщина в детсаду дает нескольким детям шлепки и подзатыльники. В комнате присутствуют и другие сотрудницы детсада, но за детей никто не вступается.

Это частный садик "Кишим апа", который расположен в самом центре города! В этот садик ходит мой ребенок, которому 2,6 годика а, также дети моих друзей и знакомых! Ходим в одну и ту же группу! На этом видео вы увидите избиения (некоторые, наверное, скажут, что она просто ударила, скажу заранее, посмотрела бы на вас если бы били вашего ребенка) меленьких детей в том числе и моего ребенка! Эту воспитательницу я знаю, если конечно можно ее назвать воспитателем!", - пишет автор видео.





При этом автор обращает внимание на то, что воспитатель бьет детей, а няни смеются над этим! В краю за столом сидит мой ребенок и его друг Алан! Сидят тихо, не играются, по словам воспитателя, они плевались, за это и она их побила! Сегодня решила пойти посмотреть записи камер, после слов моей подруги tamissa_makeup, ее ребенок тоже ходит в эту же группу, некоторые родители заметили, что появились ссадины и синяки, следы рук взрослых людей на детских ручках! Вот и решила проверить, увидела вот этот момент и сердце чуть не остановилось", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, по факту рукоприкладства в отношении детей возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемой в материалах расследования выступает 24-летняя воспитательница детского сада.

Сейчас по факту рукоприкладства с назначением необходимой экспертизы возбуждено расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК. Расследование проводится полицейскими Талдыкоргана, которые уже располагают заявлениями от родителей двух малышей. Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде", - уточнили в пресс-службе.

Случай рукоприкладства воспитателя по отношению к воспитаннику детсада был зафиксирован в детском саду в Атырау. На распространенной в соцсетях видеозаписи видно, как воспитатель несколько раз ударила ребенка рукой и пнула ногой.

В Атырау областная прокуратура выявила факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении воспитанников школы-интерната для детей-инвалидов. При этом в силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об издевательствах никому.

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