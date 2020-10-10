Нурымбетов рассказал, сколько человек потеряют работу в случае введения повторного локдауна

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в ходе брифинга в СЦК рассказал о готовности министерства в случае повторного введения локдауна в стране, передает Kazakhstan Today.

Нурымбетов отметил, что правительство предпринимает все меры, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране и не допустить ухудшения.

Министр здравоохранения представил вашему вниманию три возможных сценария развития, а также объявление локдауна. Мы не знаем, какой сценарий может иметь место. Надеемся, что все граждане будут соблюдать карантин. Если все-таки ситуация ухудшится, то правительство будет предпринимать меры по поддержке экономики, бизнеса и населения. Но говорить о конкретных выплатах и суммах рано. В части вопроса оценивали ли мы эту ситуацию, то мы, как и любое министерство, должны к этому готовиться, чтобы понимать для себя, какие меры мы должны принимать", - сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, Центр развития трудовых ресурсов посчитал и сделал оценку самого худшего варианта.

Наложив сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, если говорить в общих цифрах, если будет ухудшение, то порядка 4,5 млн человек сохранят свои рабочие места. Это в первую очередь строительство, сельское хозяйство и здравоохранение. Порядка 2,5 млн человек перейдут на дистанционную работу. Это больше касается специалистов высокой квалификации. Порядка 2 млн человек коснется сокращение рабочего времени. Скорее всего, они уйдут в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Плюс если будет жесткий карантин, как в прошлый раз, то еще порядка 160 тыс. человек могут быть уволены и стать безработными", - сказал министр.

Нурымбетов также сообщил, что в ходе анализа данных по рынку труда оказалось, что локдаун, который был во втором квартале этого года, разительно не отразился на уровне безработицы.

Он больше повлиял на сокращение рабочего времени. Сегодня, по официальной статистике, уровень безработицы стал 5%. Это 454 тыс. человек. Но еще есть другая цифра, а именно по лицам, которые находятся вне занятости. Они не уволены, но не имеют возможности работать - 536 тыс. То есть около миллиона человек находятся вне активной занятости. Это где-то сходится с оценкой, которую делает наш Центр трудовых ресурсов. Если будет жесточайший карантин, который был в апреле - мае, то на рынке труда будут такие последствия. Из тех граждан, которые сейчас вне активной занятости, могут перейти в пул безработных, то прогноз составит 5-6%", - заключил глава Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты населения заявил , что в Казахстане возраст выхода на пенсию не изменится.

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