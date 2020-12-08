Как отдохнут казахстанцы на новогодние праздники

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - На Новый год казахстанцев ждет четыре выходных дня, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане 31 декабря является рабочим днем, а 1-2 января - выходные дни в связи с празднованием Нового года.

Так как 2 января выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 4 января. Соответственно, на Новый год казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 1 по 4 января.

Дополнительный выходной казахстанцы также получат 7 января в связи с празднованием православного Рождества.

Как сообщалось ранее, 16 декабря в Казахстане отмечается День независимости . В этом году выходными будут дни с 16 по 19 декабря: со среды по субботу. Отметим, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства