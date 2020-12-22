Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 21 декабря в Акмолинской области местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау днем ожидается метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

21 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-26, на юге области 17 градусов мороза. В Кызылорде ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-23 градусов мороза.

21 декабря в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ожидается гололед.

Днем 21, сутки 22 декабря в Северо-Казахстанской области, на большей части ожидается снег. 21-22 декабря местами ожидаются туман, метель. Ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, сутки 21, ночью 22 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 21, сутки 22 декабря ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 21 декабря порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидаются местами низовая метель, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед. Местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман, гололед. 19 декабря ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет снег, на юго-западе - местами осадки (дождь, снег). На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юго-западе гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, в Северо-Казахстанской области местами туман. В Акмолинской области местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 1до 5-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области метель. В Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

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